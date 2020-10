Dopo il video, indaga la Digos sull'aggressione avvenuta alla Gran Guardia

Dalla Questura di Verona arriva la conferma che sono partiti gli accertamenti sul video diffuso via Instagram e Telegram, che mostra un gruppo di ragazzi che prendono di mira un uomo sui gradoni della Gran Guardia. Sulla vicenda infatti ha aperto un'indagine la Digos, per appurare quanto accaduto e risalire all'identità dei partecipanti.

Le immagini diffuse da «welcome_tofavelas» riguardano un fatto avvenuto qualche giorno fa e mostrano un uomo (definito "disabile", ma che in ogni caso non pare essere in possesso completo delle proprie facoltà) che rivolgerebbe un insulto di stampo razziale ad alcuni dei presenti. Successivamente viene accerchiato dal gruppo, prova a reagire anche con degli sputi, ma poi viene spintonato e colpito con due calci, prima di ricevere un pugno da uno dei giovani.