Shopping prenatalizio e "struscio" in centro, Via Mazzini a senso unico

Anche senza i tradizionali banchetti di Santa Lucia, il centro storico di Verona è stato il punto di arrivo di tanti cittadini che nel pomeriggio di oggi, 12 dicembre, hanno passeggiato, magari per farsi una foto vicino alla monumentale Stella Cometa di Piazza Bra o per fare shopping nei negozi. E davanti ad alcune attività particolarmente gettonate si sono anche formate delle code all'ingresso, visto che la capienza è limitata dalle norme anti-contagio.

Tra gli strumenti introdotti in città per evitare gli assembramenti c'è anche l'istituzione temporanea del senso unico sul Via Mazzini. Una misura che la polizia locale può decidere di adottare in caso di forte afflusso e che era stata applicata nell'ultimo weekend di novembre, in coincidenza con le offerte del Black Friday. Il senso unico è scattato anche oggi pomeriggio, quando gli agenti hanno transennato e presidiato un accesso di Via Mazzini, impedendo ai cittadini di percorrerla verso Piazza Bra, ma solo in senso contrario.