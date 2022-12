Sfonda una vetrata per entrare di notte al Centro Federale di nuoto: 50enne arrestato

Dopo aver scavalcato la recinzione del Centro Federale di nuoto, avrebbe mandato in frantumi una vetrata scagliandole contro un tubo di ferro, per poi introdursi all'interno della struttura. Un'azione furtiva che però non è sfuggita all'addetto alla vigilanza, il quale ha allertato la centrale operativa della questura, segnalando il tentativo di furto in atto.

Il tutto è accaduto domenica notte a Verona, poco prima delle ore 3, presso le piscine di viale Colonnello Galliano.

Vedendo l'addetto alla sorveglianza, il malvivente avrebbe prima provato a scaoppare e poi a nascondersi dietro un cespuglio, ma è stato individuato e bloccato dal lavoratore fino all'arrivo delle volanti della questura scaligera, che lo hanno arrestato per tentato furto aggravato.

Poco distante, i poliziotti avrebbero trovato anche l’oggetto utilizzato dal malvivente per infrangere la vetrata: si tratta di un tubo in ferro lungo circa 80 centimetri, che è stato posto sotto sequestro.

Condotto negli uffici di lungadige Galtarossa per gli accertamenti del caso, è emerso che il 50enne è gravato da numerosi precedenti penali e condanne per reati contro il patrimonio. Lunedì mattina è arrivata dunque la convalida del provvedimento da parte del giudice.