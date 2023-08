Giovane veronese trovato morto dopo un'uscita con la moto d'acqua sul lago di Garda

Dramma di ferragosto sul lago di Garda. Nella mattinata di oggi, sulla spiaggia della località lacustre di Sirmione in provincia di Brescia, è stato ritrovato senza vita il corpo di un uomo di 32 anni. Stando alle prime informazioni disponibili, si tratterebbe di Francesco Zanetti, un veronese residente a San Giorgio in Salici, frazione del Comune scaligero di Sona.

In base ad una prima ricostruzione dell'episodio, il trentaduenne sarebbe partito ieri da Lazise con una moto d'acqua, ma alcuni amici, preoccupati per la sua assenza, avrebbero poi lanciato l'allarme segnalando che non sarebbe più stato visto rientrare. Di lì sarebbero quindi iniziate le ricerche, finché nella mattinata del 15 agosto i soccorritori avrebbero ritrovato la salma nella zona di Punta Grò a Sirmione. Al momento, una delle ipotesi è che il giovane uomo possa essere rimasto vittima di un incidente con la moto d'acqua che potrebbe essersi ribaltata, ma le indagini per appurare quanto avvenuto sono tuttora in corso.

In base a quanto viene riferito dai guardiacoste del lago di Garda in una nota, l'allarme alla sala operativa della guardia costiera di Salò «è stato dato intorno alle 2.20 di notte, da parte degli amici dell’acquascooterista dichiarato in un primo momento disperso». Una volta accertato, quindi, il mancato rientro, la guardia costiera, che coordina i soccorsi sul bacino lacuale, spiega di aver impiegato la Motovedetta CP 862, munita di strumentazione di ricerca notturna, nonché, tramite la sala operativa del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Verona, anche un battello pneumatico dei pompieri di Bardolino, ciò per eseguire una perlustrazione più sottocosta.

Secondo quanto riportato dai guardiacoste, intorno alle ore 4 del mattino, gli amici del malcapitato, messisi anche loro alla ricerca dell’amico, avrebbe poi individuato la moto d’acqua semiaffondata vicino a Punta Gro del Comune di Sirmione. Giunto quindi il battello dei Vigili del fuoco sul punto di rinvenimento della moto d’acqua e circoscritta ancor di più l’area di ricerca, gli stessi Vigili del fuoco sono riusciti a trovare il corpo dell’acquascooterista che, sottolinea la nota della guardia costiera, «indossava il giubbotto di salvataggio» e sarebbe stato «ancora in galleggiamento, ma privo di vita e poco distante dalla medesima moto d’acqua».

Recuperato a bordo dell’unità dei pompieri, il corpo è stato trasportato nel vicino sorgitore di Peschiera, dove il medico intervenuto ne ha dichiarato il decesso. Avvisato il magistrato della procura della Repubblica di Brescia, competente per territorio in quanto l’incidente si è verificato nelle acque del Comune di Sirmione, la salma è stata trasferita presso il nosocomio di Desenzano a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le attività investigative, tese alla ricostruzione della dinamica dell’evento luttuoso, sono state affidate alla guardia costiera. In base a quanto si apprende sono in corso le operazioni di recupero della moto d’acqua a cura dei Volontari del Garda, sotto la supervisione della guardia costiera, presente alle operazioni e per le successive verifiche del caso. La nota dei guardiacoste, infine, rammenta che «la navigazione notturna per le moto d’acqua è vietata».