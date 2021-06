Era nato ad Affi il 79 enne veronese morto mentre si trovava in vacanza a Riccione

Originario del Comune veronese l'uomo era a Riccione in villeggiatura con la moglie che ha dato l'allarme

Nella mattinata di ieri, martedì 29 giugno, un uomo veronese di 79 anni è morto sulla spiaggia di Riccione. Secondo le prime ricostruzioni dell'accaduto, il turista si sarebbe trovato in mare e all'improvviso, forse a causa di un malore, avrebbe iniziato a rallentare la propria nuotata per poi scomparire sott'acqua. La drammatica scena sarebbe avvenuta sotto gli occhi della moglie, così come riferito da RiminiToday, la quale avrebbe poi dato subito l'allarme.

Nonostante l'intervento del bagnino che sarebbe riuscito a riportare a galla il 79 enne veronese, iniziando poi delle manovre di salvataggio grazie anche all'arrivo del personale del Suem 118, purtroppo per l'uomo non vi è stato più nulla da fare. Il medico intervenuto ha così potuto solamente constatarne l'avvenuto decesso. Secondo ciò che riporta il quotidiano L'Arena, la vittima sarebbe originaria di Affi e si chiamava Angelo Berti. L'uomo risulterebbe inoltre essersi trasferito a vivere in Sardegna.