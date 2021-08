In difficoltà in Val di Fassa, veronese viene portato in salvo dal Soccorso Alpino

Un 73enne della provincia di Verona in difficoltà durante un'escursione in Trentino, è stato tratto in salvo nella serata di martedì.

L'intervento ha avuto luogo sul Col Rodella, lungo il sentiero 528 che il classe 1948 stava percorrendo. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 18.30 e sul posto, in località Elbettina a una quota di circa 1800 metri, si sono portati cinque operatori della stazione Alta Fassa del Soccorso Alpino e Speleologico, che hanno raggiunto a piedi l'escursionista in circa 35 minuti.

È stato fatto intervenire anche l'elicottero di Trentino Emergenze che ha imbarcato a bordo l'escursionista, illeso ma in difficoltà a causa della stanchezza, con il verricello e lo ha trasferito a Canazei. I soccorritori sono rientrati a piedi, accompagnando il resto del gruppo, e l'intervento si è concluso intorno alle 20.30.