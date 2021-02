A Verona il "tampon-spritz": test (gratis) in piazza contro Covid per il popolo dell'aperitivo

La campagna di prevenzione contro la diffusione del coronavirus Sars-CoV-2 in Veneto si è arricchita già da qualche settimana di un nuovo tassello. Si tratta dei cosiddetti ambulatori mobili "tampon-spritz", di fatto dei tendoni allestiti da Regione Veneto, ad esempio già a Padova, dove ragazzi e ragazze fino ai 25 anni possono recarsi per svolgere il test e rilevare la loro eventuale positività al virus. L'iniziativa era stata presentata dalla dott.ssa Russo durante la conferenza stampa del presidente Zaia lo scorso 5 febbraio.

A partire dal prossimo fine settimana i tendoni che consentiranno di eseguire, su base volontaria, i tamponi nei confronti del cosiddetto "popolo dello spritz", ovvero giovani tra i 18 ed i 25 anni, dovrebbero quindi arrivare anche nel capoluogo scaligero. Si tratta di una campagna di screening rivolta a coloro che frequentano luoghi ad "alta socialità" come bar e piazze e l'iniziativa si inscrive in un protocollo che prevede tre linee di ricerca ed è stato finanziato dalla Regione con 185 mila euro.

I tendoni resteranno attivi fino al tardo pomeriggio e consentiranno ai ragazzi under 25 che lo vorranno di eseguire il tampone rapido di terza generazione, in modo totalmente gratuito. A Padova, in realtà, dove il "tampon-spritz" è già arrivato, dentro i tendoni sono stati accolti anche alcuni anziani che avevano chiesto di poter usufruire dell'iniziativa. Il risultato del test arriva nel giro di un quarto d'ora. La dott.ssa Russo in sede di presentazione della campagna di screening aveva dichiarato che «i casi positivi rilevati in collegamento tra loro, saranno analizzati in forma anonima».