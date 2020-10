Alunni e insegnanti positivi al coronavirus: i dati nelle scuole veronesi e del Veneto

Nella giornata di ieri, giovedì 15 ottobre, il direttore generale dell'Ulss 9 Scaligea a fianco del sindaco di Verona Federico Sboarina aveva illustrato il dato relativo ai casi positivi nelle scuole di tutta la provincia. In totale erano 35 gli studenti risultati positivi al tampone rapido negli istituti scolastici veronesi.

Quest'oggi la Regione Veneto ha divulgato un aggiornamento riguardante tutte le scuole delle varie province, con i dati suddivisi per Ulss. Nel territorio di competenza dell'Ulss 9 Scaligera vi sarebbero oggi in totale 33 situazioni scolastiche con almeno un caso positivo al virus Sars-CoV-2.

Casi positivi scuola Veneto 16 ottobre 2020

I ragazzi o i bambini sottoposti alla misura della quarantena preventiva sono poi 2.715 in tutto il Veneto, di cui nella sola provincia di Verona 213. Per quanto riguarda invece i docenti o i vari operatori in ambito scolastico che sono sottoposti alla quarantena preventiva, troviamo oggi in tutto il Veneto 333 persone, delle quali nella provincia veronese 17.

Analizzando più nel dettaglio i dati, si nota come il numero maggiore di situazioni scolastiche con almento 1 caso positivo si hanno negli istituti secondari di secondo grado (158), seguiti dalle scuole primarie (77) e da quelle secondarie di primo grado (76). Stessa "classifica" anche per quanto riguarda gli insegnanti/operatori positivi: 25 alle superiori, 23 nelle scuole primarie e 11 alle scuole medie.

Casi positivi tipologia scuola Veneto 16 ottobre 2020