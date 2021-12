Polizia Locale, sgombero a Porta Vescovo e hashish in stazione: «Le persone fermate oggi, domani sono già in strada»

Non solo controlli per accertare il rispetto delle norme anti Covid-19 su mezzi di trasporto pubblici e nelle piazze, ma anche lotta al degrado e allo spaccio di droga in città con operazioni ad hoc. S'intesificano le attività della Polizia Locale di Verona, chiamata ad un impegno maggiore con l'avvicinarsi delle festività, anche per quanto riguarda la gestione del traffico veicolare e pedonale.

«Attività a 360 gradi, ma abbiamo bisogno di più strumenti normativi – ha detto il sindaco Federico Sboarina, illustrando le ultime operazioni -. Il lavoro è tanto, l’impegno è costante per bloccare sul nascere il degrado, la lotta allo spaccio prosegue incessantemente, ma tutte le persone che fermiamo, domani sono già in strada. Servono strumenti normativi adeguati perché così stiamo lottando con in mano armi spuntate, visto poi l’epilogo giudiziario di ogni operazione».

Un appello che parte da Palazzo Barbieri. Assieme al primo cittadino anche l’assessore alla Sicurezza Marco Padovani e il Commissario della Polizia locale Claudio Marai.

Sgombero a Porta Vescovo

Un viavai anomalo un fabbricato abbandonato aveva insospettito i residenti del quartiere e alle segnalazioni è seguita poi anche la querela da parte dei proprietari. Così pochi giorni fa, intorno alle ore 7 del mattino, è scattato l'intervento della delegazione dei Vigili di quartiere di Borgo Venezia, che è entrata nell’immobile assieme al reparto Territoriale e alle Unità Cinofile: all'interno sono stati fermati 7 uomini di nazionalità tunisina e 1 algerino, tutti tra i 20 e i 45 anni.

Trovati diversi rifiuti, sporcizia e materiali di scarto, che la proprietà sta rimuovendo, oltre a provvedere a sigillare ogni ingresso, mentre non sono state rinvenute sostanze stupefacenti: 7 degli 8 fermati avevano precedenti, quasi tutti per spaccio di droga, uno addirittura era stato arrestato il mese scorso dai carabinieri sempre nella stessa zona. Controllati sul posto grazie proprio ai militari della stazione di Verona Principale arrivati a supporto, gli stranieri sono stati tutti denunciati: 2 sono stati subito rilasciati e 6 clandestini sono stati accompagnati al Comando di via del Pontiere per le procedure di identificazione, vista la mancanza di documenti.

All'interno del fabbricato è stata anche recuperata una mountain bike gialla, marca Ultimate, della quale nessuno dei presenti ha rivendicato la proprietà: la bici è stata portata all'ufficio Oggetti Rinvenuti del Comune e, se qualcuno dovesse averne subito il furto, può rientrarne in possesso presentandosi con la copia della denuncia.

Pattuglie contro spaccio e degrado

Lunedì sera invece gli agenti hanno monitorato quartieri e rioni della città. In zona stazione hanno rinvenuto, assieme all’Unità Cinofila, 25 grammi di hashish: 21 sulle scalinate del Tempio Votivo e il resto in mano ad una persona.

Daspo urbano per tre persone, già note alle forze dell'ordine, sorprese a bivaccare irregolarmente in zona Arena, in via Dietro Anfiteatro.

Infine è stata controllata anche la sosta sugli stalli giallo blu, soprattutto in zona piazza Isolo: una ventina le auto sanzionate.

«Gli interventi sono davvero tanti, dalla sicurezza alla gestione del traffico – ha aggiunto Padovani -, ringraziamo le altre Forze dell’Ordine per la costante collaborazione. Per quanto riguarda la lotta al degrado e allo spaccio, non molleremo la presa, ma senza adeguati strumenti normativi è impossibile contrastare questi fenomeni. Fermiamo e denunciamo i soggetti irregolari per poi ritrovarceli in altre zone della città. Un cane che si morde la coda, davanti al quale abbiamo le mani legate».