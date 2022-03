Ucraina, Verona hub nazionale per gli aiuti. Sboarina: «Flusso profughi in aumento, rischio impatto insostenibile»

In Turchia si sono tenuti oggi, giovedì 10 marzo, i colloqui tra Ucraina e Russia. Nell'incontro è stata affrontata dai rispettivi ministri degli esteri, Dmytro Kuleba per l'Ucraina e Sergej Lavrov per la Federazione Russa, la questione di un possibile cessate il fuoco di 24 ore. L'eventualità consentirebbe di migliorare la situazione, ormai comunque già drammatica, quantomeno dal punto di vista umanitario: «Non abbiamo fatto progressi su questo, purtroppo, sembra che ci siano altre persone che decidono su questo in Russia». Le parole, citate dall'Ansa, sono del ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba, pronunciate durante la conferenza stampa subito dopo l'incontro con il ministro russo Lavrov. Anche sull'apertura dei corridoi umanitari da e per Mariupol, Kuleba ha detto che «sfortunatamente Lavrov non è stato in condizione di impegnarsi», ribadendo poi di essere comunque «pronto a incontrare nuovamente Lavrov se ci saranno prospettive concrete».

Parole ben poco rassicuranti sono arrivate dal fronte russo: «Abbiamo avuto la conferma che non abbiamo alternative», ha detto il ministro degli Esteri russo Lavrov, sottolineando che «coloro che riempiono l'Ucraina di armi devono capire che sono responsabili delle proprie azioni». Non esattamente una carezza rivolta ai quei paesi, e tra questi l'Italia, inseriti dalla Russia in una lunga lista di Stati ritenuti «ostili», rei di aver applicato le famigerate sanzioni in risposta all'aggressione militare russa.

Riprendendo quindi la ben poco obiettiva e spesso e volentieri mistificante narrazione russa relativamente al conflitto in atto, il ministro Lavrov ha poi aggiunto: «Non abbiamo attaccato l'Ucraina. In Ucraina si è creata una situazione che ha creato una minaccia a Mosca, abbiamo fatto vari appelli ma nessuno ci ha ascoltato». Il ministro degli Esteri russo ha infine agitato nuovamente lo spauracchio del nucleare: «Non voglio credere che possa iniziare una guerra nucleare», ha detto Lavrov, oramai da giorni sul tema in balia di un'ossessiva ripetitività enunciativa dal sapore vagamente denegante.

Verona centro nazionale raccolta beni per l'Ucraina

Verona sarà hub nazionale per il nord Italia di raccolta e stoccaggio dei beni di prima necessità per l’Ucraina. Lo annuncia una nota di palazzo Barbieri che poi chiarisce come gli altri due, per il centro e il sud del paese, saranno a Roma e a Napoli. Il Comune di Verona spiega che è stata direttamente l’Ambasciata d’Ucraina a chiedere, al Ministero degli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale, che Verona diventasse centro nevralgico per gli aiuti. Secondo quanto riferito da palazzo Barbieri, si tratta di una scelta dovuta alla posizione geografica favorevole che rende la città scaligera strategica sia per la raccolta che per la partenza dei beni verso le zone di guerra, sia alla disponibilità data dal sindaco appena scoppiato il conflitto.

Al Quadrante Europa, l’Inter porto già punto di deposito degli aiuti del territorio, saranno stoccate tonnellate di prodotti, dal cibo ai farmaci da banco, provenienti dalle altre regioni del nord. La Protezione civile nazionale invierà rinforzi e l’amministrazione comunale si è già attivata per chiedere una lista di tutte le realtà che saranno poi autorizzate a prelevare i beni per portarli al confine con l’Ucraina o all’interno dei corridoi umanitari, affinchè tutto vada a destinazione. E nessun aiuto si perda per strada.

Una catena della grande distribuzione, inoltre, ha già chiesto al Comune di Verona di poter far riferimento all’hub scaligero per la raccolta benefica che avvierà presto in tutti i 140 punti vendita d’Italia, stimando di avere prodotti per riempire 5-6 tir ogni settimana. La macchina degli aiuti, messa in moto nelle ore successive all’invasione russa in Ucraina, sta via via diventando sempre più grande e complessa. Il Comune, con la Protezione civile, ha riattivato l’Unità di Crisi proprio per far fronte alle numerose richieste ed esigenze, su fronti diversi, accoglienza dei profughi in primis.

Questa mattina la Regione, assieme ai sindaci dei capoluoghi del Veneto, ai presidenti delle Province, ai rappresentanti delle Prefetture e della Protezione Civile regionale, ha fatto il punto della situazione sugli arrivi e sulle priorità d’intervento. Si stima che potrebbero giungere in Veneto, porta d’ingresso per l’Italia, ma anche per tanti altri Paesi europei, circa «50 mila profughi, 3 mila al giorno». A Verona, spiega la nota del Comune, «all’incirca potrebbero essere 10 mila, numeri mai affrontati prima, a maggior ragione in periodo di pandemia».

Punto tamponi

Alla stazione ferroviaria di Porta Nuova è in fase di allestimento insieme con l’Ulss «un centro tamponi per tutti i profughi, sia quelli che arrivano in treno, sia quelli che si fermano al Tempio Votivo con gli autobus». Sarà aperto dalle 7 alle 21 e la certificazione permetterà agli ucraini in transito di poter poi salire su altri treni o mezzi per raggiungere differenti destinazioni. Analogo intervento è stato chiesto a Padova e Venezia.

Accoglienza

Di giorno in giorno gli arrivi crescono e così l’ospitalità. Dai Cas, alla Caritas, in campo Istituzioni, associazioni ed enti del territorio, parrocchie e, infine, anche tanti privati. A breve, spiega il Comune di Verona in una nota, «verrà definito un vademecum affinché ogni azione sia coordinata e gli interventi uniformi». Ai cittadini che volessero mettere a disposizione soluzioni abitative sarà chiesto un impegno di «circa un anno», essendo «impensabile spostare mamme e bambini continuamente». Se la situazione dovesse peggiorare, chiarisce la nota di palazzo Barbieri, «il presidente della Regione Luca Zaia, in qualità di commissario, assieme ai Prefetti, attiveranno misure urgenti per far fronte all’emergenza, tra cui in extremis l’istituzione di campi profughi».

Contatti utili

Per chiunque volesse fornire aiuti oppure offrire ospitalità, ma anche per chi arriva e deve chiedere informazioni burocratiche può farlo scrivendo un’email a veronaperucraina@comune. verona.it gestita dai Servizi sociali, oppure contattando il numero verde 800 085570 dello Sportello SI di ascolto dei Servizi Sociali, cui risponderà personale formato e mediatori sociali e linguistici in grado di soddisfare tutte le richieste. Il numero è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Per le comunicazioni e le informazioni alla Prefettura, è attiva la casella di posta prefettura.verona@interno.it.

Sanità

Il sindaco Federico Sboarina, infine, ha chiesto un provvedimento d’urgenza affinché, a livello regionale, vengano «riconosciuti i titoli di studio delle persone in arrivo, specialmente se idonee alla professione infermieristica». Questo permetterebbe un inserimento veloce nel mondo del lavoro vista l’attuale grave carenza di professionisti nelle case di riposo. Altro tema sanitario riguarderà lo screening vaccinale dei bambini per l’accesso scolastico.

Federico Sboarina: «I flussi sono in aumento»

A fare il punto della situazione, in evoluzione di ora in ora, il sindaco Federico Sboarina insieme all’assessore ai Servizi sociali Maria Daniela Maellare e al comandante della Polizia locale e della Protezione civile di Verona Luigi Altamura. Nel pomeriggio seguirà un’altra riunione, a livello locale, con Prefettura, Ulss9 e Diocesi per le linee di intervento territoriali. «La grande macchina organizzativa messa in piedi con il Covid torna utile anche adesso. Verona è in prima linea con gli aiuti, ancora una volta la nostra città dimostra la sua capacità organizzativa e d’intervento davanti alle grandi emergenze - ha spiegato il sindaco Federico Sboarina -. Tutti speriamo che la guerra finisca il prima possibile, ma ci stiamo preparando all’eventualità peggiore in modo da essere pronti, in qualsiasi caso. Non abbiamo mai fatto fronte ad un’emergenza profughi di queste dimensioni, per di più in periodo di pandemia e, quindi, con i necessari controlli sanitari da effettuare. In primis i tamponi. Questo avrà un impatto pesante per il nostro territorio, anche perché il Veneto è la porta d’ingresso per il resto d’Italia così come per raggiungere tanti altri punti d’Europa. E Verona, al centro dei corridoi viari, è la città più strategica per gli spostamenti».

Il primo cittadino scaligero Federico Sboarina ha poi aggiunto: «I flussi sono in aumento, il primo colpo lo reggiamo ma se l’onda diventa troppo alta rischia di avere un impatto insostenibile. Per questo ho chiesto anche il riconoscimento immediato dei titoli di studio degli ucraini in arrivo. Le nostre case di riposo stanno soffrendo per mancanza di personale qualificato, in questa maniera potremmo dare subito un lavoro agli infermieri. Per quanto riguarda la raccolta di aiuti siamo comunque pronti all’arrivo di tonnellate di merci che gestiremo nel rispetto anche delle disposizioni internazionali. Un privato ci ha già garantito la disponibilità di un ulteriore magazzino nel caso servisse. La nostra Protezione Civile - ha concluso il sindaco - sarà in campo con tutte le forze possibili».