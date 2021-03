Buca la gomma di un'auto per rubare effetti personali al proprietario mentre la cambiava

In un caso non è riuscito a forare lo pneumatico ed è stato ripreso dalle telecamere

Nel pomeriggio di venerdì 5 marzo, i carabinieri della stazione di Verona principale riferiscono di aver arrestato un cittadino nato a Piove di Sacco, ma domiciliato presso il campo nomadi di via Forte Azzano. Secondo quanto riferito dai militari dell'Arma, l’uomo sarebbe già stato sottoposto alla misura di detenzione non custodiale per il reato di furto aggravato in concorso ed è stato poi condotto in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Sebbene fosse agli arresti domiciliari, i carabinieri spiegano che l'uomo già lo scorso 4 marzo sarebbe stato denunciato a piede libero dalla stazione di San Giovanni Lupatoto, poiché al termine di alcuni accertamenti è stato ritenuto responsabile di un furto avvenuto nei pressi dell’Eurospin, portato a termine dopo aver forato una gomma di un’auto lì parcheggiata. I militari dell'Arma spiegano che proprio in questo modo l’uomo era così riuscito a far distrarre il conducente, intento com'era a sostituire lo pneumatico forato con la ruota di scorta. In seguito l'uomo avrebbe quindi prelevato dalla macchina uno zainetto con gli effetti personali della vittima del furto.

Lo stesso modus operandi, in base a ciò che riferiscono i carabinieri, l'uomo poi arrestato avrebbe tenuto anche lo scorso 25 febbraio, quando nei pressi del Bricoman di via dell’Esperanto, avrebbe tentato di forare lo pneumatico di un’auto lì parcheggiata, presumibilmente nella speranza che l’ennesimo malcapitato si distraesse al punto da consentirgli di portare a termine un nuovo furto. I militari dell'Arma spiegano però che in quell'occasione le cose andarono male al pregiudicato: non solo non riuscì a forare la gomma, nonostante i diversi tentativi compiuti, ma per di più venne ripreso dalle telecamere dell'esercizio commerciale. I filmati sono poi stati acquisiti ed analizzati dai carabinieri della Stazione di Verona principale. Ad oggi, l’uomo resterà recluso presso il carcere scaligero.



