A Verona è "allerta caldo", sabato attesi fino a 37 gradi. Il Comune si attiva per i cittadini

Temperature che sfioreranno i 40 centigradi per tutto il fine settimana. Giornate per cui è stata diramata l’allerta caldo arancione e rossa, per potenziali rischi per la salute pubblica. I dati, diffusi dalla Protezione civile, prevedono nella giornata odierna, alle ore 14, temperature fino a 32 centigradi, con massime percepite fino a 36 centigradi. Sabato, già dal mattino, alle ore 8, temperature sui 25 centigradi, in aumento costante nella giornata che prevede, alle ore 14, 34 centigradi e punte di temperatura massima percepita fino a 37 centigradi.

Le temperature a Verona si attesteranno al di sopra dei trentacinque centigradi, che renderanno difficilmente sopportabili le ore della giornata. Una situazione di rischio, soprattutto per la popolazione più anziana. Per loro, anche quest’anno, il Comune ha provveduto alla distribuzione dell’opuscolo cartaceo "Estate anziani 2020". Il vademecum viene predisposto per dare un supporto ai cittadini non più giovanissimi che si trovano a trascorrere in città buona parte dei mesi estivi. Uno strumento ad hoc, che contiene informazioni, numeri di emergenza, indirizzi, utili per l’emergenze e per la gestione quotidiana della giornata. Sempre attivo, con servizio di ascolto H24, il numero verde "Famiglia sicura" 800535535.

Post Facebook Sboarina Sindaco

Da quest’anno, inoltre, è stato avviato il nuovo progetto ‘Lo so che non sono solo”, a servizio degli anziani veronesi con più di 80 anni e che vivono da soli. Cittadini che normalmente non vengono seguiti dai Servizi sociali ma che, soprattutto d’estate, rischiano di soffrire di solitudine e di non riuscire a risolvere piccoli o grandi problemi. I cittadini che desiderano aderire all’iniziativa o avere maggiori informazioni, possono farlo telefonando al numero verde gratuito dello Sportello Sì del Comune di Verona (800085570) o chiamando le segreterie dei Centri Sociali Territoriali. Infine, a disposizione della cittadinanza anche la Centrale operativa della Polizia locale, con servizio H24 al numero 045 8078828.