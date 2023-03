Due 20enni e un 15enne disorientati in Lessinia, ritrovati infreddoliti nella notte

L'intervento del soccorso alpino di Verona ha messo fine ad una brutta serata di acqua e freddo vissuta dai tra giovani che ieri, 18 marzo, si sono persi durante una camminata in Lessinia. Gli operatori sono stati allertati poco dopo le 20, hanno trovato i tre ragazzi, tra cui un minore, e li hanno riportati alla loro auto all'1.30 di notte.

I tre che ieri hanno perso l'orientamento durante un'escursione nel Veronese sono due ventenni ed un quindicenne. Sono di San Giorgio Bigarelli, provincia di Mantova, ed ieri mattina avevano raggiunto in macchina il parcheggio del Rifugio Bocca di Selva, a Bosco Chiesanuova. Partiti a lì per una lunga passeggiata, i tre giovani si sono persi e non sono più stati in grado di trovare il percorso che avevano seguito. Bloccati in un punto con scarsa copertura telefonica, i ragazzi hanno trovato un riparo a Malga Lago Boaro dove fortunatamente il cellulare ha funzionato.

I due ventenni insieme al minore hanno chiesto aiuto al 118, il quale a sua volta ha attivato il soccorso alpino. Dalle prime notizie frammentarie e dalla posizione ricavata da Google Maps, sembrava che i tre si fossero persi in un bosco vicino alla Strada Provinciale 14. Le ricerche, però, non hanno dato esito positivo e così è stata utilizzata l'applicazione di geolocalizzazione in dotazione al soccorso alpino. In questo modo è stata appurata la reale posizione dei dispersi, a Malga Lago Boaro.

Una squadra di soccorritori alla giuda del fuoristrada con il quad al traino si è avvicinata a Bocca di Selva. Un operatore e un medico hanno quindi proseguito con il quad lungo le ex piste innevate per nove chilometri, fino ad arrivare alla malga in cui i ragazzi si erano rifugiati. I tre sono stati ritrovati infreddoliti e bagnati, ma comunque in buone condizioni. I soccorritori li hanno riscaldati con abbigliamento asciutto e teli termici, in quanto non avevano calzature e vestiti adeguati.

Infine, per portarli in salvo, gli uomini del soccorso alpino hanno dovuto fare la spola dalla malga al fuoristrada. Uno alla volta, i ragazzi sono stati accompagnati al mezzo che li attendeva e che li ha fatti stare al caldo. Portati al fuoristrada, i tre sono stati accompagnati alla loro vettura, al Rifugio Bocca di Selva. Nessuno, per fortuna, ha avuto bisogno di cure ospedaliere.