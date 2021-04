Il Veneto torna ufficialmente in zona gialla: come cambia la vita da lunedì 26 aprile

In rosso resta solo la Sardegna, altre cinque Regioni in arancione, il Veneto è zona gialla

L'Italia torna a colorarsi di giallo ed anche la Regione Veneto dal 26 aprile sarà nuovamente classificata in tale area di rischio. Sono infatti solo cinque le Regioni che saranno collocate in area arancione, vale a dire Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta, mentre la Sardegna resterà l'unica Regione in zona rossa. Tutte le altre Regioni e Province Autonome sono invece classificate in area gialla sulla base del monitoraggio settimanale di oggi, venerdì 23 aprile.

Lo prevedono, secondo ciò che riferisce l'Ansa, le nuove ordinanze che il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà in giornata, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia. Le nuove ordinanze andranno in vigore a partire dal 26 aprile e, dunque, il Veneto sarà nuovamente in zona gialla a partire da lunedì.

L'indice Rt nazionale di contagio del coronavirus in Italia scende ancora e raggiunge quota 0,81, dunque in calo rispetto allo 0,85 della scorsa settimana. È quanto emerge dall'ultimo monitoraggio settimanale del ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità sull'andamento dell'epidemia per il periodo compreso tra il 12 ed il 18 aprile 2021.

Le regole in zona gialla dal 26 aprile

Da lunedì prossimo torneranno ad essere liberi gli spostamenti all'interno dell'intera propria Regione, ma anche tra due Regioni zona gialla, come ad esempio Veneto e Lombardia, oppure tra una zona gialla ed un'altra bianca (che al momento però non ci sono). Resterà però la misura del coprifuoco tra le ore 22 e le 5 del giorno seguente, durante il quale è ammesso spostarsi solo per lavoro, necessità o motivi di salute.

Per chi è stato vaccinato, è guarito da Covid-19 oppure ha fatto un test rapido o molecolare con esito negativo (durata 48 ore), è possibile ottenere la cosiddetta certificazione verde che consentirà di spostarsi anche verso Regioni arancioni o rosse. Resta inteso che da o verso Regioni arancioni o rosse ci si potrà spostare come sempre anche senza certificazione verde ma per motivi di lavoro, situazioni di necessità o motivi di salute.

Dal 26 aprile in zona gialla ci si potrà muovere, tra le 5 e le 22, solo una volta al giorno per fare una visita a casa di qualcuno, sempre spostandosi al massimo in quattro persone (esclusi dal computo figli minori di 14 anni, soggetti disabili o non autosufficienti conviventi con chi si sposta).

Le scuole torneranno ad essere tutte integralmente con didattica in presenza dall'asilo fino alla terza media ed anche alle superiori per un minimo del 70 per cento della popolazione studentesca. I bar e i ristoranti torneranno a poter effettuare il servizio al tavolo, sia a pranzo che a cena, ma solo nei tavoli all'aperto (tranne quei locali che svolgono servizio mensa per azienda che potranno continuare a farlo anche al chiuso).

I negozi saranno tutti aperti, ma rispetto alla bozza del decreto-legge, nel provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale è stato rimosso il passo che consentiva l'apertura nel weekend dei centri commerciali. Altra importante novità dal 26 aprile è la ripresa in zona gialla delle attività sportive all'aperto, anche per quel che riguarda gli sport di squadra e di contatto. Si potrà dunque tornare a giocare a calcetto, oppure a basket e pallavolo anche tra semplici amici. Con il ritorno in zona gialla potranno anche riaprire i musei, così come altri luoghi della cultura quali cinema, teatri e sale da concerto.