Il Veneto passa in zona arancione: il ministro della Salute annuncia la firma dell'ordinanza

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia firmerà nella serata di oggi, venerdì 8 gennaio 2021, una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 10 gennaio. Passano in area arancione le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto.

Lo ha reso noto il ministero della Salute in una nota stampa ufficiale con la quale viene così risolta l'attesa. Il Veneto a partire da lunedì 11 gennaio, anche dopo il weekend, sarà in zona arancione. Poi il 15 gennaio scadrà il Dpcm e ve ne sarà probabilmente un altro, in concomitanza il ministero della Salute ha fatto sapere che verranno valutate eventuali proroghe delle ordinanze del ministro. Qui potete trovare una serie di informazioni circa la zona arancione e le sue regole.