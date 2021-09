"Femminicidi" in Veneto, l'Ass. Lanzarin: «Sequela di tragedie orrende, dobbiamo fare di più»

«Siamo di fronte a una sequela di tragedie orrende con l’unico comun denominatore della violenza sulle donne, con conseguenze umane e sociali drammatiche anche per le famiglie e in particolare per i bambini, che spesso ne vengono coinvolti, come nell’ultimo caso accaduto nel vicentino. Dobbiamo fare di più, anche nel Veneto dove, per fortuna, possiamo contare su una rete articolata di Centri Antiviolenza (sono 26), di Sportelli di Ascolto e di Case Rifugio (27)». Con questa premessa, l’Ass. alla sanità e sociale della Regione Veneto Manuela Lanzarin, ha convocato per lunedì prossimo 20 settembre alle ore 14 il nuovo "Tavolo di Coordinamento Regionale per la Prevenzione e il Contrasto alla Violenza Contro le Donne" che ha all’ordine del Giorno il passaggio dell’insediamento e il confronto per la costruzione di una proposta operativa finalizzata ad interventi di prevenzione primaria e secondaria.

«Mi aspetto un confronto a tutto campo e risultati improntati alla concretezza – dice l’Ass. Manuela Lanzarin – e per questo non è un caso che al termine della riunione del Tavolo, presenti i suoi componenti, si aprirà un momento di confronto con tutti i soggetti promotori e gestori dei Centri Antiviolenza, degli Sportelli di Ascolto e delle Case Rifugio, nonché dei Centri per autori di violenza». Attualmente la rete del Veneto vede in attività 26 Centri Antiviolenza e 27 Case Rifugio, articolate nel territorio come di seguito riportato:

Il Tavolo svolge i seguenti compiti: