Vendono 12 bottiglie di alcoli ad un 14enne: denunciati dai carabinieri

La tutela dei minori e delle persone vulnerabili sono al centro di una serie di servizi messi in piedi dal Comando provinciale dei carabinieri di Verona, con lo scopo di prevenire e contrastare i fenomeni legati all’abuso di alcol.

I controlli dei militari sono stati infatti affiancati da una preventiva attività di informazione sui rischi che comportano le bevande alcoliche sulla salute: attività che è stata ampiamente svolta anche nel corso di quest’anno, attraverso gli incontri avvenuti presso gli istituti scolastici della provincia tra i rappresentanti dell’Arma e i giovani studenti, oltre alle azioni di prevenzione svolte sul territorio di competenza dai comandanti di stazione, con il controllo frequente delle rivendite di alcolici.

In questo ambito si colloca il deferimento in stato di libertà del titolare di un supermercato del territorio e di un suo dipendente per aver venduto alcolici ad un minore, da parte dei carabinieri della Compagnia di Villafranca, avvenuto lo scorso weekend.

L'episodio risale al pomeriggio di venerdì 13 agosto, quando un 14enne è stato controllato dai militari nel corso di un servizio perlustrativo nell’area del villafranchese: il minore aveva con sé 12 bottiglie di alcolci e avrebbe riferito di averle acquistate presso un esercizio commerciale della zona. Sono così partiti gli accertamenti, che hanno portato alla denuncia dei due.

L'Arma ricorda che la legge vieta di vendere (o somministrare) alcolici di qualsiasi tipo a chi ha meno di 18 anni. Le sanzioni tuttavia scattano solo nei confronti del gestore del bar, del supermercato o di qualsiasi altro esercizio commerciale che effettua tale vendita, e non nei confronti del minore che in questo specifico caso deve essere tutelato.