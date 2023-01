Beccato a vendere hashish ad uno studente, viene fermato e condotto in carcere

Lo hanno sorpreso mentre vendeva hashish ad un minore, così, nel pomeriggio di sabato 31 dicembre, un ragazzo di 27 anni originario del Marocco è stato arrestato dalla polizia ferroviaria di Verona.

Il giovane sarebbe stato individuato durante un controllo in piazzale XXV Aprile, davanti alla stazione di Porta Nuova, nell’area del parcheggio sotterraneo, mentre cedeva la droga ad uno studente di passaggio. Gli agenti della squadra di polizia giudiziaria compartimentale lo hanno dunque tratto in arresto in flagranza del reato di cessione di stupefacenti.

È scattata così anche la perquisizione persone, che avrebbe permesso di rinvenire altra droga, ovvero 5 palline di hashish confezionate e pronte per essere vendute, per un peso complessivo di 1,79 grammi. Le forze dell'ordine inoltre avrebbero recuperato la somma di 60 euro in banconote di piccole taglio, ritenuta il frutto dell'attività di spaccio, che comprende anche i 5 euro incassati poco prima per la consegna del "fumo" allo studente.

Il 27enne è stato dunque condotto in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria e in attesa della convalida della misura restrittiva, mentre lo stupefacente ed il denaro sono stati posti sotto sequestro.