Fermato e multato dalla guardia costiera sul lago di Garda un motoscafo che viaggiava ad alta velocità

Nella giornata odierna, mercoledì 9 agosto, la guardia costiera riferisce che sarebbe stato avvistato dall’equipaggio del GC A58, in attività di vigilanza nella sponda bresciana del lago di Garda, un motoscafo con tre persone a bordo che pare stesse attraversando il golfo di Salò a «oltre 25 nodi di velocità». Raggiunto e fermato dal mezzo nautico della guardia costiera, i militari riferiscono di essersi accorti che «dal vano motore del motoscafo stava fuoriuscendo fumo per un principio d’incendio».

Resisi conto del pericolo di incendio o di scoppio, i guardiacoste hanno pertanto trasbordato repentinamente i diportisti sul GC A58, che si è poi allontanato dal natante. Nell'immediato è stato quindi richiesto alla sala operativa della guardia costiera l’intervento della squadra nautica dei vigili del fuoco di Salò, tramite il comando provinciale dei Vigili del fuoco di Brescia.

In pochi minuti il mezzo nautico dei vigili del fuoco ha raggiunto il mezzo alla deriva e provveduto ad estinguere il principio d’incendio, nonché a rimorchiare il motoscafo nel sorgitore di Portese del Comune di San Felice del Benaco per le successive verifiche del caso. Anche i tre diportisti sono poi sbarcati nel medesimo approdo. Al conduttore diportista, i militari della guardia costiera riferiscono di aver altresì elevato la «sanzione amministrativa per violazione dei limiti di velocità imposti da inizio estate dal Comune di Salò, che prevedono massimo 15 nodi in orario diurno e 5 in orario notturno».