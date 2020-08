Vandali assaltano la sede del Crazy Verona: «Solidarietà a staff e ragazzi»

«Solidarietà al Crazy Calcio, allo staff, alla dirigenza e a tutte le famiglie dei ragazzi. Spogliatoi, bar, sedi ancora una volta presi d’assalto dai ladri». È il consigliere comunale di Verona, Alberto Bozza, a commentare l'episodio avvenuto ai danni della società di calcio di viale Colombo, a Verona, di certo non il primo ai danni di una società di questo tipo.

«Associazioni sportive penalizzate a causa dei danni che subiscono a seguito dei continui furti sugli impianti sportivi - prosegue Bozza -. Malcapitati in cerca di qualche spiccio, attrezzature e cavi elettrici. Ma i danni maggiori si registrano ai beni quali sedi e punti ristoro, un duro colpo al lavoro di puro volontariato che con fatica portano avanti le associazioni per far praticare sport ai nostri ragazzi. Per il Presidente Gambini, che registra il 4 furto in pochi mesi, un duro colpo dopo le fatiche anche economiche per riqualificare il bene comunale.

Nel gennaio 2019 proposi in consiglio comunale di intervenire sugli impianti del Gavagnin e di Via Sogare dopo i furti subiti e il consiglio all’unanimità approvò un Odg. A seguito poi di ulteriori furti in altre sedi (tennis Poiano, Alba Borgo Roma, Ares, Borgoprimomaggio, Circolo 1 Maggio, Concordia) e della totale assenza di iniziative dell’amministrazione comunale sul punto nel maggio 2019 proposi al consiglio una mozione per dotare gli impianti sportivi comunali più a rischio di sistemi di allarmi e/o video sorveglianza. Ma ad oggi il consiglio non ha ancora trattato la mozione, ma una sola audizione qualche mese fa in commissione sport alla presenza anche dell’Assessore alla Sicurezza Polato senza però una concreta soluzione, sintomo dello scarso interesse.

Oggi è quanto mai attuale ed urgente - conclude il consigliere - dato anche che l’amministrazione Sboarina in tutti questi mesi non ha ancora dato una risposta e non possiamo lasciare sole le Associazioni sportive. Mi auguro che ora in una prossima seduta di consiglio si possa discutere la mozione con la collaborazione e il contributo di tutti».

