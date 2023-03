Vandali a Casaleone, danneggiate strutture degli orti della scuola media

Una scuola che in quasi due anni e mezzo è riuscita ad attirare decine di migliaia di euro per migliorare la struttura e per attivare progetti didattici molto apprezzati dagli alunni. Ma che purtroppo in quest'ultimo periodo ha involontariamente attirato anche l'attenzione di vandali ignoti. Fastidiosi danneggiamenti si sono ripetuti all'istituo comprensivo di Casaleone. Reati che sono stati denunciati ai carabinieri, ma che la dirigente scolastica Caterina Pagano ha voluto segnalare pubblicamente attraverso una lettera aperta. La preside si è rivolta ai genitori, ai docenti, ai collaboratori scolastici e a tutti i cittadini di Casaleone, per informarli di quanto è stato fatto dal settembre 2021 e di quanto sia frustrante vedersi danneggiare i frutti di tanto lavoro.

«Nello scorso anno scolastico sono stati cablati via lan o wifi tutti gli edifici scolastici, sono stati acquistati armadietti porta pc, è stata adeguata la rete elettrica, è stata aumentata la dotazione di notebook e sono state installate lavagne digitali in tutte le classi grazie a due finanziamenti europei per 49.812,89 euro e 33.561,20 euro - ha scritto Pagano - È stato attuato il Programma operativo nazionale (Pon) Apprendimento e Socialità con 7 moduli di 30 ore, diversificato per plessi e età per 35.574 euro, che ha visto una grande affluenza e soddisfazione a parte dei nostri alunni e ci ha consentito di acquistare tanti materiali per la didattica. Abbiamo ottenuto un finanziamento per banchi e sedute di 9.852,50 euro. E in quest’anno scolastico abbiamo ottenuto altri due finanziamenti europei: uno di 25mila euro per la riqualificazione degli orti didattici presenti nei plessi delle scuole primarie di Sustinenza e Casaleone e nella scuola secondaria e l'altro di 75mila euro per ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia. Per entrambi sono stati effettuati gli acquisti necessari e siamo in attesa delle consegne finali. Abbiamo ottenuto fondi dal Pnrr per il sito internet per 7.301 euro e abbiamo ottenuto, tra i primi, l'autorizzazione al progetto Pnrr Scuola 4.0 per 93.145,38 euro. E ci è stato appena finanziato un altro progetto Pnrr per il miglioramento del lavoro di segreteria e di comunicazione con le famiglie».

Sono dunque tanti i finanziamenti che l'istituto comprensivo Casaleone ha intercettato. Ma parte del materiale acquistato con questi fondi è stato vandalizzato. I 25mila ottenuti per «migliorare e ampliare le aree verdi che la scuola già possedeva» hanno permesso di potenziare il progetto "Orto in Condotta" portato avanti dalla scuola da 12 anni. «Nelle scuole primarie sono state posizionate un'aula esterna e delle aiuole da coltivare - ha proseguito la dirigente scolastica - Nella secondaria è stato possibile delimitare con una staccionata i 160 metri quadrati di orto già presenti e installare una casetta porta attrezzi e un'aula didattica esterna. Sono stati acquistati attrezzi da lavoro adatti per l’età dei bambini e una serra computerizzata. Tra dicembre e febbraio il nostro progetto ha preso forma e gli alunni hanno potuto rimettere le mani nella terra».

Ma a marzo sono cominciati gli atti di vandalismo alle strutture del progetto "Orto in Condotta" della scuola media. «La staccionata è stata in più punti rotta e divelta - ha raccontato Caterina Pagano - I quattro cancelletti d'ingresso posti ai quattro lati sono stati scardinati e l'area circostante deturpata. La casetta è stata rovinata: il finestrino è rotto e le porte non chiudono più. Siamo ragionevolmente convinti che i nostri studenti non abbiano colpa. Io e il mio primo collaboratore Emanuele Andreose abbiamo sporto denuncia per gli atti vandalici ai carabinieri per ben due volte, per poter procedere anche con la visione delle immagini registrate dalle telecamere. Il problema però rimane e richiede una riflessione all’intera comunità».

Caterina Pagano ha espresso amarezza per quanto accaduto e ha chiesto la collaborazione di tutti per fare in modo che gli atti di vandalismo si fermino. «Siamo dispiaciuti per l'allestimento esterno vandalizzato e ancora da completare, collaudare e pagare - si legge a conclusione della lettera aperta - Non sappiamo come rimediare al danno arrecato, che ammonta a circa 2.000 euro e ci preoccupa il prosieguo di tali atti vandalici nel tempo. La casetta doveva servire a contenere gli attrezzi per i lavori dell’orto che ancora non ci sono stati consegnati. Cosa accadrà durante i prossimi fine settimana? E durante la sospensione delle attività didattiche per le imminenti festività? E durante i mesi estivi? Abbiamo allertato anche il sindaco affinché si provveda a monitorare adeguatamente l’area e a ripristinare la rete di recinzione, rinforzandola e alzandola, ma l’area è di uso promiscuo e il cancello è sempre aperto. Mi auguro, insieme ai docenti e agli alunni che questi gravi episodi non si verifichino più e che l’intera comunità possa prendere consapevolezza sull’importanza del rispetto del bene comune. Infine vi rivolgo un appello: circolano già alcuni nomi, pertanto invito chi sa a parlare per preservare il lavoro di tanti e uno spazio didattico tanto importante per i nostri alunni».