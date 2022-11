Vandali alle elementari di San Pietro in Cariano, lievi danni e alunni a casa

Brutta sorpresa questa mattina, 2 novembre, per il personale e per le famiglie degli alunni della scuola elementare di San Pietro in Cariano. Approfittando della chiusura per il lungo ponte di Ognissanti, ignoti sono entrati nello stabile passando per una porta antipanico ed hanno commesso degli atti vandalici. Fortunatamente, i danni sono stati di lieve entità, ma per tutta la giornata di oggi i bambini e le bambine non hanno potuto seguire le lezioni e sono rimasti a casa.

Ad accorgersi dell'infrazione sono stati gli operatori scolastici che questa mattina hanno riaperto le porte dell'istituto comprensivo statale "Carlotta Aschieri". Da loro sono immediatamente partite la segnalazione ai carabinieri e la comunicazione alle famiglie. Ai genitori degli alunni è stato detto che le lezioni sarebbero riprese domani. I militari dell'Arma hanno invece fatto un sopralluogo sul posto ed hanno raccolto la denuncia.

E proprio nella denuncia si legge che il raid vandalico non ha prodotto grandi danni: è stato scaricato un estintore sul pavimento e sono stati svuotati dei barattoli di sapone. Niente di irrimediabile o di particolarmente costoso per l'istituto, ma non si tratta del primo episodio simile capitato al "Carlotta Aschieri" di San Pietro in Cariano. Per questo è in corso l'installazione di impianti di allarme e di videosorveglianza. Un'installazione che purtroppo sta richiedendo più tempo del previsto.