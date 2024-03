Schiuma nella fontana di Piazza Bra. «Una volta prosciugata sarà riattivata»

Stesso atto vandalico, alla vigilia di Pasqua, per due anni consecutivi. Come nel sabato santo del 2023, anche oggi, 30 marzo, ignoti hanno provocato la formazione di una schiuma bianca nella fontana centrale dei giardini di Piazza Bra.

Il fatto è stato segnalato intorno alle 5 di questa mattina e per tutta giornata ha attirato l'attenzione di residenti e visitatori in piazza. L'allarme della polizia locale ha attivato l'intervento di Amia, Arpav e Acque Veronesi. E per risalire all'identità del vandalo o dei vandali, gli agenti hanno vagliato anche le immagini delle telecamere che ogni giorno sono puntate su Piazza Bra.

Sono stati raccolti dei campioni di acqua e schiuma, i quali saranno analizzati dai tecnici di Arpav. La fontana è stata poi svuotata dagli operatori di Acque Veronesi con l'utilizzo di un'autospurgo. «E una volta prosciugata la fontana verrà subito riattivata», ha assicurato l'assessore Federico Benini, il quale anche l'anno scorso aveva stigmatizzato il gesto. E per il anno, Benini promette: «Il venerdì notte prima della Pasqua 2025, il tizio mi troverà nascosto dietro un albero e verrà filmato e bloccato con le mani nel sapone».