Panchina rossa vandalizzata a Santa Croce. «Assessore alla sicurezza cosa fa?»

La panchina rossa contro la violenza sulle donne che si trova ai giardini di Borgo Santa Croce è stata deturpata da vandali. A denunciarlo sono stati il consigliere comunale di Forza Italia Alberto Bozza, i consiglieri della sesta circoscrizione Andrea Braga, Mirko Carlotto e Nicolò Carello ed il coordinatore di Forza Italia per le circoscrizioni Mauro Spada. «È l'ennesimo atto di vandalismo che subisce il territorio della sesta circoscrizione e che conferma il degrado in atto e la mancanza di sicurezza che vivono tutti i quartieri della città», ha dichiarato Bozza.

Alla panchina rossa di Santa Croce i vandali hanno tolto la targa che richiamava il tema importante della violenza sulle donne e, con un tratto di pennarello, hanno scritto la frase: «La panchina del Campari».

«Questo atto di vandalismo - hanno detto Spada ed i consiglieri Braga, Carlotto e Carello - si somma ad altri fatti di violenza compiuti sempre ai giardini di Santa Croce ad opera di baby gang. L’amministrazione comunale organizza tavole rotonde e discussioni, fa vane promesse, ma poi nei fatti non agisce per la sicurezza della nostra circoscrizione. Nella zona del fattaccio sarebbero posizionate anche delle telecamere, ma non vengono utilizzate. Vorremmo capire cosa fa di concreto al di là delle chiacchiere l'assessore alla sicurezza».