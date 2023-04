Imbrattate vetrate Uil Veneto, segretario regionale: «Non ci facciamo intimidire»

Nella notte tra ieri e oggi, 16 e 17 aprile, anche la sede Uil di San Bonifacio, oltre a quella veneziana di Dolo, è stata vandalizzata da un gruppo no vax. Le vetrate sono state imbrattate con il simbolo delle "3 V" (ovvero "vaccini vogliamo verità") tracciato con della vernice spray rossa. L'azione è stata poi rivendicata con un volantino appeso su un ingresso degli uffici del sindacato. Volantino in cui è stata espressa la contrarietà ad Agenda 2030, ovvero il programma di azione dell'Onu per lo sviluppo sostenibile.

«Non sono solo i danni materiali a disturbarci, quanto l’emergere di un clima di tensione nella società, aggravato da una crisi che sembra non avere fine - ha commentato il segretario generale di Uil Veneto Roberto Toigo - Atti come questi sono espressioni sbagliate e da condannare di un disagio reale. Abbiamo già sporto denuncia contro ignoti e dato incarico di ripulire le vetrate. Stiamo ricevendo la solidarietà di tante persone. Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine e assicuriamo che non ci facciamo intimidire: il nostro lavoro, per un Veneto più giusto, continuerà senza soste».

E solidarietà alla Uil è stata espressa anche dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia: «Il confronto civile e il dialogo politico, anche quello più fermo, non passano certamente per le scritte che, in modo di fatto anonimo, imbrattano gli edifici e la proprietà altrui. Ogni forma di vandalismo va condannata con decisione affinché sia chiaro il messaggio che, in democrazia, qualsiasi contestazione può trovare spazio soltanto nel vero confronto delle idee. Esprimo inoltre la mia solidarietà a chi ha in queste sedi un punto di riferimento e a tutti i lavoratori che si riconoscono nell’organizzazione sindacale presa di mira. Azioni come queste sono solo atti vandalici che nulla hanno a che fare con l’impegno sociale».