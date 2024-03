Vandalismi a Cadidavid. «Telecamere piazzate, bisogna denunciare»

Specchietti per terra o appoggiati sul cofano delle auto. Questi i danneggiamenti subiti nella notte tra sabato e domenica, 2 e 3 marzo, da alcuni residenti di Cadidavid, vittime di un vandalismo che purtroppo trova sempre forme nuove per ripetersi. Un problema noto a chi vive in zona e generalmente causato dal comportamento incivile di qualche frequentatore della discoteca Dorian Gray.

Gli atti di vandalismo si verificano spesso il sabato sera, dopo l'orario di chiusura del locale, quando gli ultimi clienti concludono la serata tra schiamazzi e sporcizia. Episodi di disturbo che sporadicamente sfociano in danneggiamenti come quelli riscontrati domenica scorsa.

Per monitorare la problematica, è stato attivato nel 2022 un tavolo di cui fanno parte il Comune di Verona, la quinta circoscrizione e il comitato dei cittadini Vivere Cadidavid. E in questi mesi sono stati diversi gli interventi e le iniziative realizzate per andare incontro alle richieste dei residenti.

Tra il 2022 e il 2024, nelle vie limitrofe al Dorian Gray sono state posizionate due telecamere di videosorveglianza come deterrente per i malintenzionati e a supporto delle forze dell’ordine. È stato potenziato il servizio di pulizia della zona da parte di Amia, che ogni domenica mattina interviene in Via Belobono raccogliendo il materiale che non viene gettato nei cassonetti. E si è instaurato un dialogo costruttivo con il titolare dell’attività, che si è impegnato a garantire la pulizia delle aree vicine alla sua proprietà e ad evitare nella sua programmazione le serate potenzialmente più a rischio.

Il tavolo tecnico ha anche stabilito la necessità di promuovere una serie di attività di prevenzione al disagio giovanile da realizzarsi in sinergia tra i vari enti ed istituzioni. Mentre alle altre richieste del comitato, il Comune sta lavorando per dare risposta in tempi brevi.

Risposte che potrebbero arrivare da un maggiore coordinamento delle forze dell’ordine per garantire la vigilanza nelle ore notturne del sabato sera o il divieto di bere alcolici nelle vie vicine al locale. Misure che però sono complesse richiedono tempi di realizzazione più lunghi.

Infine, per quanto riguarda gli specchietti delle auto rotti lo scorso weekend, l'appello è quello di denunciare. Solo così è possibile attivare la procedura per ricercare i colpevoli, anche attraverso la visione delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza.