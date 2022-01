Una quarantina di auto vandalizzate in Valdonega, una o più gomme bucate

Inizio anno caratterizzato dagli atti vandalici a Verona. Nei primi giorni di questa settimana alcune auto erano state danneggiate nel quartiere Saval e nei giorni successivi altri veicoli erano stati rovinati a Quinzano.

Mentre in Valdonega è da mercoledì scorso, 5 gennaio, che i residenti subiscono vandalismi. Sono sempre le auto che vengono prese di mira e si stima che nel giro di un paio di notti ne siano state colpite circa una quarantina. Alla maggior parte dei veicoli sono state bucate una o più gomme. Pochi quelli che solamente ammaccati. Ed è relativamente vasta l'area in cui i vandali hanno colpito. Si segnalano casi in Via Monte Cengio, Via Teselli, Via Marsala, Via Quarto, Via Mentana e Via Milazzo. Tante le vetture portate via con il carro attrezzi e con squarci ai copertoni così grandi da richiedere la sostituzione dell'intera ruota. E le vittime hanno presentato denuncia ai carabinieri.