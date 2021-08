Notte di vandalismo a Brenzone, imbrattati muri ed un'auto del Comune

Muri coperti da disegni e scritte e un'auto del Comune imbrattata. Questo il risultato di una notte di vandalismo capitata nei giorni scorso a Brenzone e nella frazione di Marniga. La vettura comunale è una vecchia Panda usata dai servizi tecnici del municipio. Più oneroso sarà invece il ripristino dei muri su cui sono state disegnate opere non richieste e non gradite dai proprietari. Proprietari che dovranno mettere mano ai portafogli per coprire i costi di ritinteggiatura. I responsabili degli atti vandalici, infatti, non sono ancora stati identificati. Per individuarli sono in corso indagini congiunte di carabinieri e polizia locale. Militari e agenti stanno visionando le telecamere di videosorveglianza che avrebbero ripreso gli autori delle scritte.

Decisamente arrabbiato il sindaco di Brenzone Davide Benedetti, che sulla sua pagina Facebook ha scritto: «Qualcuno ha pensato bene di passare il proprio tempo, sfruttando le ore notturne, danneggiando e imbrattando il patrimonio pubblico e quello privato. Le indagini procedono e spero portino quanto prima all'identificazione dei responsabili. Difficile parlare di arte. Trattasi evidentemente di qualche imbecille che dall'adolescenza avanza ancora qualche scappellotto educativo».