Raid vandalico notturno in Borgo Venezia: «Almeno 20 macchine con gli specchietti rotti»

«Questa mattina ho trovato almeno 20 macchine con gli specchietti lato marciapiede rotti: 300 euro di danni a testa per l'unica colpa di aver parcheggiato in Viale Spolverini ieri sera». È una residente del quartiere di Borgo Venezia, a Verona, a richiamare l'attenzione sul problema degli atti vandalici che si sono verificati nel quartiere nella notte tra sabato e domenica.

Il post pubblicato sul gruppo Facebook "Borgo Venezia più sicura" indica la zona di viale Spolverini e strade limitrofe, trovando la condanna di altri residenti, secondo i quali non sarebbe la prima volta che simili episodi si verificano nella zona. «Negli ultimi mesi la zona di Borgo Venezia nella quale abito, in particolare Viale Spolverini e vie limitrofe, è stata presa d'assalto da atti vandalici», recita il post della donna, che lamenta anche le condizioni della propria auto, la quale «si è trasformata in un campo di battaglia e sono arrivata a dire al carrozziere: sistema il minimo indispensabile».

La cittadina sottolinea di essersi rivolta ai carabinieri e alla polizia locale di Verona, invitando gli altri residenti del quartiere a segnalare tutti gli episodi, anche tramite mail, concludendo con la richiesta di maggiore sicurezza: «Uniti nella convinzione che non si possa andare a letto con l'ansia di trovare la propria macchina graffiata, con ruote bucate, portiere rotte, specchietti malamente staccati, chiediamo più controlli e più telecamere».