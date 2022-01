Vandali ancora in azione sulle auto in sosta a Borgo Trento: altri pneumatici tagliati

Altre segnalazioni di atti vandalici, compiuti anche nella notte tra domenica e lunedì, sono comparse sui gruppi social di Verona. Nel mirino ancora il quartiere di Borgo Trento, dove altre auto sono state trovate con le gomme a terra in via Todeschini, per la disperazione dei residenti.



Tra i commenti c'è chi chiede l'intervento di agenti in borghese che pattuglino la zona in orario notturno, quando solitamente si verificano questi episodi, così da arginare il fenomeno. I più sfortunati lamentano di essere già al "secondo giro": dopo aver trovato lo pneumatico bucato la prima volta infatti si sarebbero recati dal gommista, finendo però nuovamente nel mirino dei vandali pochi giorni dopo.Numerose le denunce presentate in questi giorni a Questura e carabinieri di Verona, che si sono messi per cercare di individuare e fermare gli autori di questi atti, che in precedenza si erano verificati anche ad Avesa, Quinzano e Valdonega, accendendo anche il dibattito politico