Valpolicella, controlli e lotta ai furti in abitazione: 71 identificati e 4 denunciati

Dopo l'arresto avvenuto nei giorni scorsi di tre persone soprese a rubare in un appartamento di Negrar di Valpolicella, va avanti l'attività del Comando provinciale dei carabinieri di Verona, intrapresa agli inizi dell'autunno, per contrastare i reati di questo tipo.

Dal tardo pomeriggio di giovedì fino a sera inoltrata, i militari della Compagnia di Caprino Veronese, con il supporto dei colleghi delle Compagnie di Verona, San Bonifacio e Villafranca, hanno svolto un controllo straordinario in Valpolicella, fra Negrar e San Pietro in Cariano. Questa zona infatti viene ritenuta fra le più sensibili sotto il profilo dei reati contro il patrimonio e la possibiltà di concentrare un numero importante di carabinieri in un'area ristretta, consentirebbe al Comando da un lato di svolgere controlli approfonditi lungo i principali assi viari e dall’altro, qualora ve ne sia necessità, di intervenire tempestivamente ed in forze nelle zone dove vengono segnalati furti, presidiando le via di fuga dei ladri.

Capeggiato dal comandante della Compagnia di Caprino Veronese, anche il servizio di giovedì, che ha visto impiegati più di venti operatori provienti anche dalle altre compagnie, ha dato i suoi frutti. Sono stati sottoposti a verifica 56 autoveicoli e 71 persone, è stata elevata una sanzione al codice della strada e quattro cittadini stranieri sono stati denunciati all'autorità giudiziaria: due per ricettazione e porto ingiustificato di strumenti da effrazione, perché trovati in auto con un flessibile ed un catalizzatore asportato da altro mezzo, e altri due per invasione di terreni ed edifici, in quanto sorpresi all’interno di una abitazione, utilizzata dal proprietario come seconda casa, dove si erano sistemati per trascorrere la notte.