Una valigetta abbandonata in un parco fa scattare l'allarme bomba in Borgo Milano

Sono stati momenti di preoccupazione quelli vissuti nella mattinata di lunedì ai giardini Manuel Fiorito, in via Spaziani a Verona, dove un allerta bomba ha portato sul posto le forze dell'ordine.



A destare sospetti è stata valigia abbandonata nel parco e appoggiata ad un albero, che è stata segnalata ai carabinieri scaligeri. Come spiegano dall'Arma, l'area a quel punto è stata delimitata, in attesa degli artificieri della polizia: alla fine il bagaglio è stato fatto appurare in sicurezza, permettendo così di accertare che in realtà era vuoto.La valigetta sarebbe stata abbandonata lì da una decina di giorni circa, verosimilmente da un clochard. .