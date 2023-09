«Aquila per cacciare lupi e ambientalisti», denunciato il consigliere Valdegamberi

Lui li attacca con una foto particolare e un commento ironico su Facebook e loro si difendono annunciando una denuncia. Probabilmente non avrà mai fine la faida tra ambientalisti ed Stefano Valdegamberi. Ieri, 15 settembre, ad un nuovo attacco politico lanciato via social dal consigliere regionale veronese, l'associazione italiana difesa animali ed ambiente (Aidaa) ha annunciato la presentazione di una denuncia penale alla procura della Repubblica di Venezia.

Verso le 14 di ieri pomeriggio, Valdegamberi ha pubblicato sul suo profilo Facebook due foto simili, accompagnate dallo stesso commento. Il consigliere regionale si è fotografato insieme ad un'aquila ed ha scritto: «Con la mia amica Niki, aquila reale del Kazakistan, pronta per la caccia al lupo. Apertura alare 2,3 metri, esegue gli ordini a comando. Riesce a cacciare: cinghiali, caprioli, camosci, daini, volpi e lupi. E su comando anche rompicogl.ni e ambientalisti».

Un messaggio ironico che però è stato preso sul serio da Aidaa, pronta a presentarsi lunedì in procura presentare denuncia. L'associazione animalista ha comunicato: «Nella denuncia, oltre ai reati legati alle parole pronunciate e che sono da inquadrare come un incitamento alla violenza contro uomini e animali, ci si concentra sulla gestione e l'addestramento dell'aquila chiedendone il sequestro in quanto addestrata a suo dire ad attaccare gli uomini oltre che gli animali selvatici».

E nel caso in cui si andasse a processo, Aidaa è pronta a costituirsi parte civile e a chiedere un risarcimento di almeno 50.000 euro da devolvere ad un rifugio che ospita i rapaci. «Non è che uno perché è consigliere regionale può far uscire dalla sua bocca ogni stupidata - hanno scritto gli animalisti - Se con queste dichiarazioni insensate cercava pubblicità, Valdegamberi si è trovato invece una bella denuncia».