Vaiolo delle scimmie, caso diagnosticato a Verona. Paziente in isolamento domiciliare

È stato diagnosticato all'ospedale di Borgo Trento uno dei due nuovi casi di contagio da vaiolo delle scimmie scoperti ieri, 25 maggio. I due contagiati sono lombardi e, come riportato da Milano Today, nessuno dei due è in condizioni preoccupanti. Entrambi hanno contratto il virus all'estero e ora si trovano in isolamento domiciliare e sotto osservazione.

Il direttore generale del welfare dela regione lombardia ha spiegato che «il vaiolo delle scimmie è una zoonosi silvestre che può comportare infezioni umane accidentali, che di solito si verificano sporadicamente nelle parti boscose dell'Africa centrale e occidentale. È causato da un virus che appartiene alla famiglia degli orthopoxvirus, che può essere trasmesso per contatto e per esposizione alle goccioline. Il suo periodo di incubazione è generalmente compreso tra 6 e 13 giorni, ma può variare da 5 a 21 giorni. I sintomi possono essere lievi o gravi e le lesioni possono essere molto pruriginose o dolorose, ma di solito si risolvono spontaneamente entro 14-21 giorni. Il serbatoio animale del virus rimane sconosciuto, anche se è probabile che sia tra i roditori. Fattori di rischio noti sono il contatto con animali vivi e morti e la caccia e il consumo di selvaggina. Storicamente, la vaccinazione contro il vaiolo ha dimostrato di essere protettiva contro il vaiolo delle scimmie».

«È una patologia assolutamente sotto controllo - ha assicurato l'assessora al welfare della Regione Lombardia Letizia Moratti - Abbiamo attivato tutte le procedure necessarie per tenere il vaiolo delle scimmie sotto controllo».