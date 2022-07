Vaccino anti-Covid, per la quarta dose richieste in aumento nelle farmacie

Cresce in modo esponenziale nelle farmacie di Verona e provincia la richiesta per la quarta dose di vaccino anti Covid. Quarta dose che può essere richiesta dai cittadini con più di 60 anni. In questa settimana, le vaccinazioni che verranno eseguite in farmacia saranno un migliaio contro le 489 della settimana scorsa e le 96 di quella precedente.

Federfarma raccomanda allora l'importanza della corretta anamnesi perché la vaccinazione in farmacia può essere fatta solo agli over 60 sani. I veronesi che rientrano nella categoria dei "soggetti fragili", come ad esempio i malati cronici, devono necessariamente rivolgersi ai centri vaccinali dell'Ulss 9 Scaligera. «Stiamo registrando un’impennata di richieste e possiamo affermare che circa il 90% si riferisce alla quarta dose, o secondo booster - ha commentato Elena Vecchioni, presidente Federfarma Verona - Oltre a ricordare che deve essere trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla precedente somministrazione, il consiglio è di porre particolare attenzione nella compilazione dell’anamnesi, che verrà poi controllata dal farmacista vaccinatore in grado di offrire supporto per eventuali dubbi. Sottolineo, inoltre, che per poter essere vaccinati in farmacia non si deve rientrare nella categoria dei cosiddetti "pazienti fragili". La rete delle farmacie si è immediatamente attivata a seguito della recente delibera regionale che ha stabilito il via libera alla quarta dose per gli over 60 in farmacia offrendo in questo modo un supporto concreto alla popolazione e alla sanità pubblica nella campagna vaccinale contro il Covid che in queste settimane ha fatto, purtroppo, registrare un forte incremento dei casi».

«Questa impennata di richieste è certamente dovuta alla piena consapevolezza che la copertura vaccinale diventi garante, in caso di contagio, di sintomi non gravi e generalmente lievi - ha aggiunto Gianmarco Padovani, vicepresidente Federfarma Verona - È grazie alla vaccinazione che finalmente si è riusciti ad affrontare un picco pandemico senza alcuna restrizione».

Dal 21 luglio 2021 al 24 luglio 2022, nelle farmacie veronesi sono state eseguite oltre 38.000 vaccinazioni.