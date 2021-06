Vaccinazioni Covid a Verona: i chiarimenti del dg Ulss 9 Girardi sulle seconde dosi AstraZeneca

Alla luce delle indicazioni fornite dal Cts, il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una circolare nella quale si afferma che «il vaccino Vaxzevria (nome tecnico del vaccino prodotto da AstraZeneca, ndr) viene somministrato solo a persone di età uguale o superiore ai 60 anni (ciclo completo)». Nella stessa circolare viene inoltre precisato che «per persone che hanno ricevuto la prima dose di tale vaccino e sono al di sotto dei 60 anni di età, il ciclo deve essere completato con una seconda dose di vaccino a mRNA (Comirnaty o Moderna), da somministrare ad una distanza di 8-12 settimane dalla prima dose». Comirnaty è il nome tecnico del vaccino anti Covid prodotto da Pfizer.

Nella provincia scaligera le nuove indicazioni del ministero della Salute sono state prontamente recepito dalla Ulss 9, così come rivelano le stesse parole del Dg Pietro Girardi, il quale in una breve nota spiega: «Come da indicazioni Ministeriali le somministrazioni di prime e seconde dosi del vaccino Astra Zeneca per utenti under 60 sono sospese. Le seconde dosi saranno sostituite da altro vaccino ad mRNA (Pfizer o Moderna)».

Un'ulteriore importante precisazione il Dg dell'Ulss 9 Scaligera Pietro Girardi l'ha fatta con riferimento alla tempistica, spiegando che l'intervallo tra la prima e la seconda dose di vaccino per chi abbia ricevuto AstraZeneca resterà invariato, pertanto non ci saranno modifiche né alle date né alle sedi per le seconde dosi: «Viene mantenuto l'intervallo di 11 settimane tra 1° e 2° dose. - ha chiarito il Dg Ulss 9 Pietro Girardi - Le date e le sedi delle prenotazioni già effettuate rimangono invariate».