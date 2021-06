Vaccini anti Covid-19: aprono le prenotazioni a Verona per invitati a matrimoni, operatori turistici e centri estivi

L'annuncio ufficiale dell'Ulss 9 Scaligera, ecco come prenotare

L’Azienda Ulss 9 Scaligera informa che, come da disposizioni regionali, sul portale vaccinicovid.regione.veneto.it sono aperte le prenotazioni per i vaccini anti Covid dedicate agli animatori e operatori dei centri estivi, in collaborazione con i medici di medicina generale, agli operatori del settore turistico e agli invitati a matrimoni.

Secondo ciò che viene spiegato dalla nota ufficiale dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, i lavoratori del settore e gli invitati ai ricevimenti «possono prenotarsi, con disponibilità dal 10 giugno, selezionando il banner dedicato e presentando opportuna autocertificazione».