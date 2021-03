Vaccinazioni a Veronafiere, avanzano posti: prenotazioni anche per i nati nel 1942 e 1943

Dopo gli over 80 iniziano le somministrazioni dei vaccini anche per i nati nel 1942 e 1943

«Dopo aver dato la possibilità agli ultra ottantenni di prenotarsi alla vaccinazione, vi informo che abbiamo ulteriormente ampliato l'offerta vaccinale. Sono rimasti dei posti disponibili per la seduta di domenica e iniziamo quindi a vaccinare, presso il Centro di Veronafiere, anche coloro che sono nati nel 1942 e 1943. Potete prenotarvi da subito a questo link: https://bit.ly/2PCRZ7v». Ad affermarlo è stato il direttore generale dell'azienda Ulss 9 Scaligera Pietro Girardi. I nati nel '42 e '43, dopo la prenotazione, potranno recarsi al padiglione 10 di Veronafiere accedendo da via Belgio.

Dopo l'accelerazione impressa sulla campagna vaccinale per gli over 80, prende dunque il via ufficialmente a Verona anche la vaccinazione di massa che coinvolgerà le fasce d'età inferiori, a cominciare appunto dai 79 enni e poi di seguito fino ai 70 enni. Durante la settimana è probabile si aprano ulteriori finestre per la prenotazione che dovrà avvenire sempre online seguendo le istruzioni fornite sul sito web dell'Ulss 9 Scaligera.