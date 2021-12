Covid: 84% dei veneti ha completato il ciclo vaccinale, il 13% ha ricevuto la terza dose (+37.610)

Secondo gli ultimi dati forniti nel bollettino della Regione divulgato quest'oggi, venerdì 3 dicembre, il numero di dosi di vaccino anti Covid sin qui somministrate in Veneto è pari a 7.864.779, di cui 3.419.299 prime dosi, mentre i cicli di vaccinazione completati sono 3.852.180. Per quanto riguarda le cosiddette "terze dosi", sono nel complesso 593.300 quelle sin qui somministrate in Veneto, +37.610 nelle ultime 24 ore.

Considerando la popolazione residente totale del Veneto, ad oggi il 77,2% dei cittadini ha ricevuto almeno una dose di vaccino, il 75,8% ha completato il ciclo di vaccinazione primario ed il 77,6% ha ricevuto almeno una dose o si è prenotato per la vaccinazione. Sempre considerando la popolazione totale, è il 12,1% dei cittadini veneti ad aver ricevuto la dose addizionale/booster, ovvero la cosiddetta "terza dose".

Analizzando le percentuali dei vaccinati con riguardao alla popolazione che ha più di 12 anni, in Veneto ad aver ricevuto la "terza dose" è il 13,4% dei cittadini, mentre ad aver completato il ciclo di vaccinazione primaria contro Covid-19 è l'84,1% dei veneti. Si sale all'86% considerando chi abbia ricevuto almeno una dose di vaccino o si sia prenotato per la somministrazione. Le "terze dosi", per ora, riguardano in prevalenza gli over 80 che hanno eseguito il richiamo per il 49,1%, ma cominciano a riceverla anche ventenni e trentenni, rispettivamente al 4 e 4,7%. Non decolla invece ancora la terza dose tra i cinquantenni, fermi al 9%, mentre maggiore adesione vi è sin qui dai sessantenni e settantenni, pur sempre attorno a percentulai basse (20,9% e 24,4%).

Significativa l'adesione alla campagna vaccinale da parte dei più giovani: dai 12 ai 19 anni ad aver ccompletato il ciclo è il 69,4% e si sale al 74,7% considerando chi ha ricevuto almeno una dose o si è prenotato per ricevere la somministrazione del vaccino. Anche dai 30 ai 60 anni, ormai, si è oltre l'80% delle persone che ha ricevuto almeno una dose o si è prenotato per la vaccinazione in Veneto.