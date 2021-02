Vaccinazione anti-Covid, devo prenotare? Quando tocca a me? Come funziona il piano

Stando a quanto si apprende da una nota ufficiale, il piano di vaccinazione contro Covid-19 dell'Azienda Ulss 9 Scaligera sta procedendo «secondo quanto previsto dalle linee guida nazionali e regionali». Da lunedì 15 febbraio inizierà dunque la vaccinazione della popolazione a partire dai soggetti nati nel 1941. Tutte le persone interessate, viene specificato dall'Ulss 9, «riceveranno una lettera di invito con indicato luogo, giorno e ora della vaccinazione». Si procederà per l'intera popolazione secondo gli indirizzi del "Piano Nazionale Vaccinazioni" e in base a questo verranno fornite le dovute indicazioni con «la spedizione dei relativi inviti agli interessati».

Tutte le informazioni aggiornate sul tema saranno via via pubblicate sul sito ufficiale dell’Ulss 9 Scaligera: https://www.aulss9.veneto.it/index.cfm?action=mys.page&content_id=1903. Le vaccinazioni, in particolare, verranno effettuate nei Centri di Vaccinazione di Popolazione (CVP) allestiti a nei seguenti Comuni e relativi spazi messi a disposizione:

Verona, Fiera di Verona, padiglione 10 (ingresso E)

San Bonifacio, Palaferroli

Legnago, Ospedale Mater Salutis, ingresso lato Pronto Soccorso

Bussolengo, Bocciofila, Strada di San Vittore 1

Bisogna inoltre ricordare che la vaccinazione è gratuita e raccomandata. In occasione della prima vaccinazione, verrà già programmato l'appuntamento per la seconda iniezione che risulta essere necessaria per garantire la protezione effettiva contro Covid-19. Per tutti gli eventuali dubbi o domande sull'opportunità di effettuare la vaccinazione, è sempre consigliato consultare preventivamente il proprio medico di medicina generale.