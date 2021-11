Indossa i capi e prova ad uscire dal negozio senza pagarli: bloccato da commessi e agenti

Dopo aver prelevato i capi dagli scaffali si è recato nel camerino, dove ha staccato le placche anti taccheggio per poi indossarli sopra i propri abiti per cercare di uscire dal negozio inosservato senza pagarli, invece prima ha provato a spintonare via i commessi che lo avevano fermato e poi è stato dalla Polizia di Stato.

Protagonista dell'episodio un 22enne cittadino del Gambia che domenica, intorno alle 19.45, è entrato nel punto vendita Aumai di viale del Commercio a Verona, dal quale ha cercato di sottrarre due paia di pantaloni, un giubbotto e un paio di scarpe.

Una volta entrato nell'esercizio, la sia condotta sospetta non è passata inosservata agli occhi di uno dei dipendenti del negozio, che ha fermato il 22enne all’uscita del camerino. Il cittadino straniero a quel punto avrebbe spintonato con forza i due commessi, venendo però poi bloccato dall’arrivo di altri due colleghi e degli agenti della Squadra Volanti della Questura di Verona.

Oltre ai capi di abbigliamento sottratti, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato all’interno del camerino anche le placche antitaccheggio staccati dagli abiti e una pinza in metallo lunga 16 centimetri.

Al termine degli accertamenti, il giovane è stato arrestato per tentata rapina e i capi di abbigliamento, per un valore complessivo di più di 120 euro, sono stati restituiti al responsabile del negozio.

Lunedì mattina, dopo la convalida dell’arresto, il giovane ha patteggiato la pena di un anno e sei mesi di reclusione e la multa di euro 500, pena sospesa.