Dopo l'uragano, Montecchia di Crosara all'opera per sistemare le scuole

Nella serata di ieri, 2 settembre, sono saliti a 450 gli interventi eseguiti dai vigili del fuoco per sistemare i danni creati dal maltempo dello scorso fine settimana. Interventi che continuano anche oggi e che sicuramente alla fine saranno più di 500. All'opera, con turni di lavoro raddoppiati, ci sono 87 pompieri suddivisi in 18 squadre, principalmente del comando di Verona, ma con l'aggiunta di rinforzi provenienti da Padova, Milano e Reggio Emilia.



(Vigili del fuoco al palazzetto di Montecchia di Crosara)

E tra le diverse località in cui operano i pompieri veronesi c'è ovviamente Montecchia di Crosara, probabilmente il territorio più devastato. Sabato 29 agosto, si è verificato un vero e proprio uragano che si è portato via il palazzetto dello sport e parte degli edifici scolastici. La scuola elementare e quella media sono parzialmente inagibili e per risistemarle serve più di mezzo milione di euro. Sono in corso i lavori per poter far tornare gli alunni sui loro banchi ad ottobre, nel frattempo si valutano sistemazioni alternative.

Nel frattempo, i cittadini che hanno subito danni alle loro proprietà o alle loro aziende possono ritirare in municipio o sul sito del Comune i moduli per formalizzare la richiesta di un risarcimento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.



(Intervento dei vigili del fuoco per un tetto scoperchiato)