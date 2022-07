Appello per ritrovare Michele: l'ultima volta è stato visto a Villafranca di Verona

Circola ormai da diverse ore un appello, lanciato sui social dai familiari, per provare a rintracciare il 48enne Michele Zanoni, noto anche come "Mike Chinasky". Di lui non si avrebbero più notizie dalla giornata di ieri, giovedì 30 giugno verso le ore 9.

Gli stessi familiari dell'uomo hanno divulgato una sua fotografia, specificando che l'ultima volta che è stato visto sarebbe avvenuto nella zona di Villafranca di Verona. L'uomo in questione è alto circa un metro e novanta, porta gli occhiali e secondo ciò che comunicano i suoi parenti starebbe indossando jeans, maglietta bianca e scarpe sneakers sempre bianche.

L'invito dei familiari a chiunque dovesse avere evenutali notizie sul suo conto è quello di contattare i carabinieri di Sommacampagna o Villafranca di Verona.