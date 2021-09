Incidente sul lavoro: resta schiacciato da un autospurgo e finisce all'ospedale in codice rosso

I soccorritori del Suem 118 riferiscono di essere intervenuti nel Comune di Monteforte d'Alpone a seguito di un incidente sul lavoro. Secondo le prime informazioni disponibili, un uomo sarebbe rimasto schiacciato da un camion autospurgo.

In base a quanto riferito dai carabinieri, nello specifico, «il socio di una ditta di Autospurgo», intervenuto presso l'abitazione di un privato cittadino, una volta sceso dal veicolo che sarebbe stato «parcheggiato in leggera salita», per cause in corso di accertamento, sarebbe infine stato «travolto» dallo stesso camion.

L'incidente è avvenuto quando erano circa le ore 8.30 di questa mattina, giovedì 16 settembre, in zona viale Europa nel Comune veronese. Sul posto sono giunti i soccorritori con un'ambulanza infermierizzata ed anche l'elicottero. Il lavoratore rimasto ferito gravemente è stato quindi trasportato d'urgenza in codice rosso presso l'ospedale di Verona Borgo Trento.