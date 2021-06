Corre nudo per le strade di Cerro Veronese, ma indossando regolarmente la mascherina

Un video divenuto virale sui social ritrae un uomo che in pieno giorno corre per le strade del Comune della Lessinia

Un singolare episodio si è verificato nella mattinata di martedì nel Comune di Cerro Veronese in Lessinia. Secondo quanto documentato da un filmato di qualche secondo pubblicato sui social, un uomo completamete nudo è stato "avvistato" mentre correva per la strada in pieno giorno, incurante del transito dei veicoli. Nel video, oramai divenuto virale, si vedono anche un paio di carabinieri che per un breve tratto inseguono l'uomo.

Al momento non è stato chiarito dalle forze dell'ordine se l'uomo sia poi stato o meno denunciato, ma resta il fatto che il filmato ha riscosso un innumerevole stuolo di commenti divertiti. A rendere ancora più salace e bizzarro l'episodio, come notato da diversi utenti del web, il fatto che l'uomo nudo in strada, pur non indossando la biancheria intima, avrebbe però regolarmente portato la mascherina nel rispetto della normativa anti Covid.