Girava con un machete, fermato dalla polizia e poi investito da una Volante

Sono due le indagini in corso sui fatti avvenuti nel primo pomeriggio di ieri, 5 luglio, in Corso Porta Nuova a Verona. La prima sui due uomini che sono stati visti litigare all'altezza del McDonald's, a neanche 200 metri da Piazza Brà. Entrambi sarebbero stati armati e in particolare uno dei due era in possesso di un machete con lama di 35 centimetri. La seconda indagine è invece concentrata sull'auto della polizia che, durante il fermo dell'uomo con il machete, ha investito il fermato ed il poliziotto che lo aveva immobilizzato.

Ci sono ancora diversi dettagli da chiarire, ma quel che è certo è che intorno alle 13.45 di ieri alla questura di Verona è stata segnalata la presenza di un uomo di origine tunisina armato di machete. L'uomo era insieme ad un connazionale e pare che i due stessero litigando armati tra i numerosi passanti del centro cittadino. Attivate le pattuglie della squadra Volanti, gli agenti hanno rapidamente intercettato i due uomini e li hanno immobilizzati a terra, in modo che non potessero nuocere a nessuno. E durante il fermo, gli agenti hanno sequestrato il machete lungo 51 centimetri e con lama di 35 centimetri detenuto da uno dei due uomini.

Dai successivi accertamenti è poi emerso che i due uomini avevano diversi precedenti di polizia per reati contro la persona ed erano stati oggetto di provvedimenti espulsivi con accompagnamento coatto al Paese di origine.

Durante la concitata operazione, però, non tutto è filato liscio. Uno dei due uomini fermati è stato caricato in un'auto della polizia e portata in questura. L'altro invece è stato investito da una delle Volanti giunte a supporto. Dalla questura hanno spiegato che il veicolo era dotato di cambio automatico e, durante la discesa da parte degli agenti, l'auto è ripartita priva di controllo, colpendo un poliziotto e arrotando l'uomo fermato a terra.

Su questo incidente stanno indagando gli agenti della polizia locale di Verona, che si sta anche avvalendo anche delle immagini che hanno registrato il fatto. Ed è possibile anche che l'auto della polizia in questione venga posta sotto sequestro.

Il poliziotto investito dall'auto è stato portato in ospedale e dimesso poco dopo con una prognosi di cinque giorni. Ed in base alla ricostruzione fatta dalla questura, il tunisino armato di machete avrebbe riportato la frattura di un dito e di un polso.

Infine, su quanto accaduto è intervenuto l'eurodeputato della Lega Paolo Borchia che ha commentato: «Non è in alcun modo tollerabile che a Verona, in pieno giorno, si possa assistere a scontri e inseguimenti tra soggetti armati, per giunta in pieno centro. Esprimo vicinanza al poliziotto rimasto ferito nell’operazione e l’augurio di una pronta guarigione. Ormai è noto come i nostri agenti siano chiamati a intervenire continuamente e i veronesi costretti a sopportare i disagi causati da stranieri violenti. La Lega segnala da tempo questo genere di problematiche a un’amministrazione sorda di fronte alle nostre denunce di allarme sicurezza a Verona».