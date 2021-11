Una uomo è deceduto in un incidente ferroviario nella serata di domenica.



Il tutto si è verificato nella zona della stazione di Caldiero, poco dopo le ore 21, dove l'individuo è stato investito da un treno merci in transito, perdendo così la vita nell'urto con il convoglio: in suo soccorso è arrivato il personale del 118, che ha potuto solamente constatare il decesso. Sul posto anche i vigili del fuoco, i carabinieri la Polfer, che si è occupata dei rilievi del caso: verosimilmente si è trattato di un gesto estremo.Il traffico ferroviario sulla Verona-Padova è stato sospeso per permettere le operazioni del caso.