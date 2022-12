Un uomo si è gettato contro l'ingresso del Filarmonico in via Roma: vetrate in frantumi

Momenti concitati nella centralissima via Roma questo pomeriggio, venerdì 16 dicembre a Verona, dove un uomo, per ragioni al momento poco chiare, si sarebbe letteralmente gettato contro la porta in vetro che funge da entrata all'Accademia filarmonica. Le vetrate sono così andate in frantumi, fortunatamente senza causare danni ai passanti o alle persone che avrebbero potuto trovarsi all'interno.

L'episodio, secondo quanto si apprende, è avvenuto intorno alle ore 14 ed il soggetto in questione è stato poi bloccato dagli agenti della polizia locale.