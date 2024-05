Per scappare dalla polizia si butta nell'Adige e viene inghiottito dalle acque: ricerche in corso a Verona

Sono partite nelle prime ore di mercoledì le ricerche a Verona di uomo che si sarebbe gettato nell'Adige.

Intorno alle 6., un passante ha avvisato infatti la polizia di stato di aver visto una persona nel fiume dall'area pedonale vicina a Castelvecchio ed inabissarsi, senza più riemergere. Si trattava di un uomo che, nel tentativo di sfuggire alla polizia, si sarebbe buttato nel fiume, scomparendo poco dopo.

Lanciato l'allarme, sono stati attivati i vigili del fuoco di Verona, i quali si sono recati sul posto con una squadra del reparto fluviale, che ha iniziato a perlustrare il corso d'acqua e le sue sponde, compresi i punti in cui l'individuo potrebbe essere rimasto impigliato, fino alla diga di Santa Caterina, passando per la zona del Boschetto. A supporto sono stati chiamati anche i sommozzatori di Vicenza e l'elicottero Drago 153 da Venezia per sorvolare il corso d'acqua, nel tentativo di individuare quanto prima la persona scomparsa.

Impiegati anche i droni del nucleo regionale, squadre di terra e una moto d’acqua.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

AGGIORNAMENTO DELLE 14 - Dalla questura di Verona spiegano che alle ore 6.15 di mercoledì mattina è arrivata al 113 la richiesta d'intervento urgente per un furto in atto ai danni del chiosco adiacente ai giardini di piazza Arsenale, per mano di tre soggetti non identificati. Una volta ricevute le descrizioni in merito all'abbigliamento del trio, sul posto è giunta una prima volante della polizia di stato che ha intercettato due dei tre individui segnalati, che si sarebbero dati alla fuga in opposte direzioni. Uno è stato bloccato poco lontano grazie all'arrivo di altre due pattuglie e, dopo una breve colluttazione, è stato arrestato.

L'altro uomo invece avrebbe proseguito nella sua fuga, attraversando i giardini di piazza Arsenale in direzione Borgo Trento, dove era già presente un’altra volante che lo ha indotto a cercare un’altra via di fuga in direzione di lungadige Cangrande. Lì il fuggitivo avrebbe deciso di scendere sull’argine del fiume continuando nella sua corsa in direzione di Ponte del Risorgimento.

Poco prima del ponte, vedendo gli altri equipaggi di polizia presenti, avrebbe scelto di buttarsi nell'Adige, guadagnando il centro del letto del fiume in pochi istanti. Vani i disperati tentativi dei poliziotti di indurre l’uomo ad avvicinarsi alla riva del fiume per gettargli una corda o poter tentare, con una minima speranza di successo, di trarlo in salvo.

Nel mentre sono giunti sul posto i vigili del fuoco, immediatamente chiamati dalla sala operativa della Questura.

A causa anche della forte corrente, l'uomo ad un certo punto non sarebbe più stato in grado di nuotare, sparendo alla vista dei soccorritori che cercavano di dargli un appiglio.

Al momento le ricerche non hanno ancora dato esiti.