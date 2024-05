Nessuna traccia dell'uomo che si è gettato nell'Adige per sfuggire alla polizia: ricerche ora sospese

Nessun esito dalle ricerche dell'uomo che per sfuggire alla polizia di stato, nella mattina di mercoledì si è gettato nell'Adige. Le operazioni dei vigili del fuoco sono proseguite fino a quando è stato possibile, senza trovare traccia del fuggitivo.

L'uomo sarebbe stato protagonista di un furto ai danni del chiosco adiacente a piazza dell'Arsenale, ha spiegato la questura di Verona, con altri due complici. Sul posto sono arrivate le volanti, in seguito alla segnalazione giunta al 113, e l'uomo ha tentato la fuga arrivando sull'argine del fiume, per poi decidere di entrarvi. Arrivato in fretta al centro del letto del corso d'acqua, si sarebbe poi inabissato sparendo alla vista di poliziotti e pompieri.

Hanno preso il via così le ricerche dei vigili del fuoco, che hanno perlustrato il fiume, gli argini e i punti in cui l'uomo sarebbe potuto rimanere impigliato, dalla zona di Castelvecchio fino alla diga di Santa Caterina, passando per la zona del Boschetto. È stato impiegato il reparto fluviale con il gommone da rafting e la moto d'acqua, i droni del nucleo regionale, squadre di terra, il nucleo sommozzatori di Vicenza e l’elicottero Drago 153 del reparto volo di Venezia, che a lungo a sorvolato il corso dell’Adige.

Gli sforzi non hanno però dato i frutti sperati: nessuna traccia dell'uomo e nessun nuovo elemento, motivo per cui attualmente le ricerche dei vigili del fuoco risultano per il momento sospese.